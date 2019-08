Dyżurny Grupy Krynickiej GOPR w piątek, 23 sierpnia, po południu odebrał zgłoszenie z prośbą o pomoc kobiecie, która w rejonie Jasieńczyka boleśnie uszkodziła noga. Uraz uniemożliwił jej zejście z gór. We wskazane miejsce wyruszyli ratownicy GOPR wraz z załogą pogotowia ratunkowego. Okazało się, że karetka nie może dojechać bezpośrednio do poszkodowanej. Dlatego to goprowcy doszli do turystki i udzielili jej pierwszej pomocy, po czym za pomocą specjalistycznych noszy przetransportowali do samochodu terenowego, a następnie do karetki pogotowia. Kobieta trafiła do szpitala.