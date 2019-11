Uwaga na oszustów! Podszywają się pod pracowników Energi i wysyłają maile z żądaniem zapłaty zaległości

Jak podaje Eenrga, e-maile z adresu admin@maxiorrr.com zawierają nieprawdziwe informacje o „zaległych zobowiązaniach za dostawę energii” na niewielkie kwoty i wezwanie do ich uregulowania poprzez dołączony link. „Ostrzegamy, że odnośnik może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, na którym zostanie otwarty, lub kradzieży wrażliwych danych użytkownika, np. danych logowania do konta bankowego” - podaje biuro prasowe Grupy Energa.

„W związku z tym uczulamy, aby nigdy nie korzystać z linków bądź jakichkolwiek załączników dołączonych do wiadomości, które budzić mogą jakiekolwiek wątpliwości. Przypominamy jednocześnie, że Energa Operator wysyła e-maile z wezwaniami do uregulowania zadłużeń. Z tego względu prosimy, aby nasi klienci zawsze sprawdzali nagłówek wiadomości i jej nadawcę. W razie wątpliwości prosimy też o kontakt z odpowiednimi infoliniami” - czytamy w komunikacie Energi

