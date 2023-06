Używana Toyota RAV4 V (2018-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używana Toyota RAV4 V. Nadwozie/wnętrze

Toyota RAV4 z generacji na generację stawała się coraz ciekawsza stylistycznie. Przód to typowo japońska stylistyka – dynamiczna, agresywna, z dość wąskimi, wielokonturowymi kloszami lamp, do tego bardzo szeroki wlot powietrza dzielony na dwie części oraz niewielkie lampy przeciwmgielne schowane w bocznych atrapach duktów powietrznych. Trudno przejść obok tego auta obojętnie i równie trudno pomylić je z jakimkolwiek innym autem. Wersja przed liftingiem miała nieco spokojniejszą aparycję. Szczególnie zderzak został namalowany ze zdecydowanie większą powściągliwością. Po liftingu kształty przedniej części są zdecydowanie bardziej agresywne i narysowane ostrą kreską.

Linia boczna jest równie dynamiczna i pełna najróżniejszych przetłoczeń i załamań. Z tyłu również nie brakuje ciekawostek stylistycznych, klosze lamp są szerokie i mają ładne wypełnienie LED. Jedynie końcówki układu wydechowego z dodatkowymi atrapami wyglądają mocno przeciętnie. Nie brakuje również licznych dodatków do nadwozia tj. nakładki na zderzaki, nadkola i progi. Jeśli chodzi o wymiary, jest to typowy przedstawiciel segmentu D-SUV. Toyota RAV4 piątej generacji mierzy 4600 mm długości, 1855 mm szerokości i 1685 mm wysokości. Rozstaw osi to 2690 mm a prześwit to 195 mm. Nie jest to auto do jazdy w terenie, ale daje odpowiedni zapas przestrzeni np. na śmielsze pokonywanie nierówności czy parkowanie przy krawężnikach.

Jeśli ktoś poszukuje nietuzinkowego, odważnego i przyciągającego uwagę rodzinnego SUV-a z segmentu D, trudno znaleźć lepszą propozycję niż Toyota RAV4 V. Nie jest to auto nowoczesne, imponujące technologią, ale prezentuje się świetnie, jest komfortowe i przestronne, a bezproblemowa eksploatacja może skusić tych, którym zależy na długiej eksploatacji. Toyota

Wnętrze Toyoty RAV4 piątej generacji jest bardzo przyjemne, choć miłośnicy regularnych, symetrycznych kształtów Volkswagena czy Skody, w japońskim aucie mogą dostać oczopląsu od niespotykanej ilości załamań, warstw, faktur i zakamarków. Deska rozdzielcza jest poprowadzona dość wysoko i sprawia wrażenie solidności. Przed pasażerem jest niewielka półka na drobiazgi, w centralnej części duży i wystający ponad obrys deski rozdzielczej ekran, pod nim umieszczono nawiewy. Konsola centralna jest obszerna i szeroka, jest półka na smartfona, dodatkowe źródła energii, obok skrzyni biegów wylądowało sporo przycisków do sterowania trybami jazdy itp. Producent postawił na solidność, dobrej jakości materiały i funkcjonalność, a tego na pewno we wnętrzu nie brakuje. Fotele są bardzo wygodne i obszerne, mają spory zakres regulacji, nie brakuje schowków i przegródek, kanapa jest regulowana, a bagażnik jest bardzo pojemny – od 580 do 1690 litrów. Poza tym po złożeniu oparć kanapy podłoga jest niemal idealnie płaska. Fakt, we wnętrzu bagażnika brakuje nieco praktycznych dodatków i udogodnień, ale jeśli komuś zależy na pojemności i regularnych kształtach, nie powinien narzekać.