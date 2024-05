Używane auta elektryczne. Kiedy i jakie dopłaty z KPO?

Nowy program wspierania elektromobilności podwyższa proponowane w poprzednim programie „Mój Elektryk” dopłaty do zakupu aut elektrycznych, ale co najistotniejsze, szykuje się dofinansowanie używanych pojazdów zeroemisyjnych.

To może sporo zmienić na rynku samochodów z „drugiej ręki” i spowodować, że kierowcy chętniej będą przesiadać się do ekologicznych pojazdów.