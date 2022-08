Używany Opel Corsa F (2019 - obecnie). Który silnik warto wybrać?

Używany Opel Corsa F. Nadwozie/wnętrze

Kupno rocznego lub dwuletniego auta to potencjalnie bardzo dobra inwestycja, bowiem za zdecydowanie niższą cenę, dostajemy niemal nowe auto z niewielkim przebiegiem. Poza tym czas oczekiwania na nowe auto z salonu nierzadko skłania kupujących do poszukiwania świeżego egzemplarza z rynku wtórnego. Czy Opel Corsa F to dobry materiał na używane auto do miasta?

Fot. Opel

Opel Corsa wciąż obowiązującej, szóstej już generacji to jedno z pierwszych aut tej marki, które mogło pochwalić się naprawdę ciekawą stylistyką. Model z 2019 roku co prawda jeszcze nie posiada lansowanego od niedawna, specyficznego przodu o nazwie Opel Vizor, ale to nie zmienia faktu, że może się podobać. Co prawda Opel Corsa, Peugeot 208 oraz DS3 Crossback to auta bardzo do siebie zbliżone, niemal bliźniacze pod względem technicznym, ale diametralnie różniące się stylistycznie. Corsa jest z tej trójki zdecydowanie najspokojniejsza, co dla wielu odbiorców może być ogromną zaletą. DS 3 Crossback jest mocno awangardowy,