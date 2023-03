W kolejnych miejscach Beskidu Sądeckiego zawisły tabliczki przypominające o czystości w górach

Organizatorem akcji jest podróżnik i ekolog Dominik Dobrowolski, który przywiesił z miłośnikami gór już kilkadziesiąt takich tabliczek. Wcześniej zostały one zamontowane w schroniskach m.in. w Karkonoszach, Beskidzie Śląskim, czy Górach Stołowych.

- My już po raz drugi pomogliśmy Dominikowi. W ubiegłym roku ekipa składająca się z 25 osób przemierzyła prawie 26 kilometrów, by pomóc „wylądować” tabliczkom z orłem przednim w schroniskach na Hali Łabowskiej, Jaworzynie Krynickiej oraz obiektach PKL na Jaworzynie. Tym razem pojawiły się one w rejonie Makowicy. Dumny ptak, który znajduje się na tabliczkach przypomina turystom, że: „Śmieci skrzydeł nie mają!” i zachęca, by znieść odpady na dół, tam je posegregować i wrzucić do odpowiednich pojemników. W wędrówce uczestniczyło 30 wolontariuszy. Razem przemierzyliśmy 11-kilometrową trasę z Łomnicy-Zdrój do Rytra i jak zawsze było wspaniale. Doborowe towarzystwo, świetna pogoda i szczytny cel do zrealizowania, to przecież najlepszy przepis na udaną niedzielę – informują wolontariusze Stowarzyszenia Wyznaczamy Nowe Kierunki.