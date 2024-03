W Lipnicy Murowanej trwają przygotowania do niedzielnego konkursu palm

Ryszard Mech z Lipnicy Murowanej przygotowuje palmy od dziecka. Początkowo korzystał z pomocy ojca, później pracował wraz z sąsiadem, w końcu nabrał samodzielności.

Pierwszą palmę wykonał, gdy chodził do klasy piątej szkoły podstawowej. Obecnie ma 64 lata, a kilka dni przed Niedzielą Palmową zastajemy go na podwórku przy pracy nad kolejną, która będzie miała powyżej 20 metrów wysokości. Mężczyzna, nie zważając na ziąb, obwiązuje tyczkę wikliną. Robi to z niewielką pomocą narzędzi i wyraźną wprawą, jakiej nabył w ciągu ponad pól wieku.

- To już taka tradycja, że jak zbliża się Wielkanoc, zawsze wykonujemy piękne palmy na Niedzielę Palmową - wyjaśnia Ryszard Mech.

Palmy przygotowuje również dla swoich wnuków, których chce zarazić swoją pasją, aby tradycja nie zaginęła. W 2023 roku wykonał dla nich dwa drzewka: jedno 12-metrowe, drugie 3-metrowe.