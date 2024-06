W sobotę na tory wyjedzie Włóczykij, czyli kolejowe połączenie pomiędzy Jasłem a Krynicą. Na pasażerów czekają rabaty na zdrojowe atrakcje

Włóczykij wyruszy z Jasła w sobotni poranek kilka minut po godzinie 7. I jak przystało na prawdziwego włóczykija, do celu będzie podążał niespiesznie. Po drodze zatrzyma się na stacji m.in. w Bieczu, Gorlicach, Szalowej, Stróżach, Grybowie, Nowym Sączu, czy Rytrze. Na zdrojowej stacji zamelduje się po godz. 10.

Rabaty na najważniejsze atrakcje w Krynicy-Zdroju

Społecznikom z Kolej na Jasło udało się nawiązać owocną współpracę z Krynicką Organizacją Turystyczną, co przekłada się nie tylko na słowa, ale też konkrety. Dla pasażerów wspomnianego połączenia.

Maria Świder, przewodniczka beskidzka zaprasza do Wysowej-Zdroju, krainy rosnących przy drogach ziół, pięknych kapliczek, niezwykłego kościoła, w którym nie ma organów, lipy, której historia ciągnie…

Przejazd podwójnym składem. Nikomu nie braknie miejsca

Pierwsze sygnały o tym, że połączenie ponownie zostanie uruchomione sprawiły, że turyści zaczęli dopytywać o szczegóły rozkładu jazdy, przywołanych rabatów. Pojawiły się nawet komentarze „czekałem cały rok”, by móc się przejechać Włóczykijem.

- Udało nam się porozumieć z przewoźnikiem, który na inauguracyjny przejazd do podstawowego składu dołączy jeszcze drugi, co sprawi, że pociąg będzie miał czterysta miejsc siedzących – dodaje Adam Filar.