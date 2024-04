Kolejka na Górę Parkową zamknięta. Historyczne wagoniki przechodzą przegląd. Turyści mogą wejść na szczyt lub wjechać rowerem Joanna Mrozek

Polskie Koleje Linowe jak co roku ruszają z wiosennymi przeglądami technicznymi urządzeń w ośrodkach turystycznych Grupy PKL. Teraz przyszedł czas na Górę Parkową, co wiąże się z przestojem kolei, który potrwa do 26 kwietnia. Turyści, mieszkańcy i kuracjusze mogą spacerować Parkiem Zdrojowym na szczyt lub wjechać rowerem.