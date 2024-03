W tej edycji „Sanatorium miłości” zagrały także zabytkowe auta członków Stowarzyszenia Galicya. Zdjęcia z planu zdjęciowego w Krynicy-Zdroju

„Sanatorium miłości” w Krynicy-Zdroju

Klasyki sądeczan w „Sanatorium miłości”

Program TVP 1 promuje nie tylko Krynicę-Zdrój i Sądecczyznę, których uroki można będzie podziwiać w każdym z odcinków. Do nagrania jednego z odcinków „Sanatorium miłości” wykorzystano klasyki motoryzacji należące do członków Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicya. To zostało założone w 2019 r. z inicjatywy Pawła Tokarza, który wraz z grupą kolegów, pasjonatów samochodów z duszą, nie dopuścił do przerwania zapoczątkowanego w 2009 roku corocznego Zlotu Zabytkowych Pojazdów w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Dzięki Stowarzyszeniu w 2023 roku odbyła się jubileuszowa, XV edycja zlotu.