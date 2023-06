Wesele w Energy 2000 w Przytkowicach. Goście bawili się z Młodą Parą do największych hitów muzyki weselnej

Wesele w Młodą Parą w Energy2000

Nowa tematyczna impreza w Energy 2000 w Przytkowicach - wesele z Młodą Parą, choć tak naprawdę nie ślubną, a udawaną. To był prtekst by zatańczyć do największych hitów muzyki weselnej.

Udawane wesele było udane. Był "weselny" wystrój klubu,, Młoda Parą, weselna wódka i hity muzyki weselnej. Dodatkowo zagrał zespół Veegas z hitami: "Te jej czerwone usta", "Lubię Jeansy", "Plastikowa biedronka" i wielu innymi.

Impreza pod hasłem Wesele w Energy2000. Zobacz zdjęcia >>> Energy2000

W kolejny weekend znów będzie coś dla osób bez drugiej połówki, czyli Single Party. Klub idzie dalej.