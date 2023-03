Wiceminister Bernacki: Pokolenia, które wchodzą w przestrzeń edukacyjną, to pokolenia młodsze od Windowsa

Jak wygląda polska szkoła po trzęsieniu ziemi, którym było gwałtowne przejście na naukę online, zdalną przez komputer w czasie pandemii?

Konsekwencje pandemii dla systemu oświaty, dla uczniów i nauczycieli są bardzo poważne. Można zacząć paradoksalnie od pozytywnego efektu: czyli tego, że dzięki rządowemu wsparciu finansowemu, jak też aktywności samorządów i dyrektorów szkół doprowadziliśmy do ich wzmocnienia od strony sprzętu komputerowego, doposażenia placówek i samych nauczycieli. Kolejna rzecz - o ile wcześniej e-learning w szkole polskiej był postulatem, który trudno było zrealizować, to za sprawą pandemii udało się ten system wprowadzić. Efekty negatywne to natomiast te w wymiarze społecznym, dotyczące tworzenia relacji. Zostaliśmy zamknięci w odrębnych - choć połączonych internetem - przestrzeniach. Istnieje konieczność odbudowania relacji interpersonalnych, co teraz staramy się realizować. Staramy się też nadrabiać czas braku aktywności, gdy byliśmy zamknięci w domach. Służy temu program dofinansowań do wycieczek szkolnych "Poznaj Polskę" (w dotychczasowych trzech edycjach akcji zorganizowano prawie 14 tys. wycieczek, a wartość dofinansowania wyniosła ponad 132 mln zł), a także niemałe środki, które płyną do prowadzących zajęcia sportowe klubów szkolnych. Mamy tutaj dobrą współpracę z akademiami wychowania fizycznego.