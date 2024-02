Wiec Wolnych Polaków w Nowym Sączu. Na rynku tłumy z biało-czerwonymi flagami. Oberwało się aktualnie rządzącym

- Mamy w naszym kraju postępujące bezprawie. Państwa obecność pokazuje, że na to nie ma naszej zgody. Dlatego dziękuję państwu, że jesteście tutaj sądeckim rynku – mówił do tłumu Arkadiusz Mularczyk, poseł i lider Prawa i Sprawiedliwości na Sądecczyźnie. - Działania, które są podejmowane od 13 grudnia przez tą koalicję są bardzo niebezpieczne dla naszej suwerenności i naszego bezpieczeństwa. Widzimy pozbywanie się kompetencji państwa na rzecz Unii Europejskiej.

Poseł Mularczyk punktował rządowi Donalda Tuska: zgodę na przyjmowanie do Polski migrantów, zgodę na przyjmowanie polityki klimatycznej, atakowanie naszych sojuszników w Stanach Zjednoczonych, kwestionowanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy zaprzestania żądania reparacji od Niemiec.

- Ta polityka jest polityką resetu. To jest Plan Tuska, ograniczanie polskiej suwerenności, ograniczenie rozwoju naszego kraju, ale też polityka, którą już znamy, bo ją pamiętamy – podkreślał poseł PiS. - Będą nam mówić, że nie ma pieniędzy i pieniędzy nie będzie. To jest ta polityka. Nie ma na laptopy dla uczniów, nie ma tanich kredytów dla mieszkania. W grudniu tego roku dochody z VAT-u spadło o 36 procent. Jak to się dzieje, że gdy oni rządzą to spadają wpływy z podatków?