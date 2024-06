Wielkie plażowanie w Nowym Sączu, Muszynie czy Krynicy-Zdroju, gdy żar lał się z nieba. Taka lata temu sądeczanie spędzali czas nad wodą

Plażowanie nad Popradem prawie sto lat temu

W zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego zachowało się wiele zdjęć sprzed niemal 100 lat, na których uwieczniono letni wypoczynek nad sądeckimi rzekami. Popularnymi miejscami do kąpieli był Poprad w Żegiestowie i Muszynie. Zobaczcie również, jak w okresie międzywojennym wyglądała „plażowa moda”.

Oblegany basen w Krynicy-Zdroju lata temu

Mamy też wiele zdjęć z obleganego przed laty basenu pod chmurką w Krynicy-Zdroju. Od kilku lat jedyny ogólnodostępny, odkryty basen w Krynicy-Zdrój jest zamknięty. Już nawet w latach 30 minionego wieku służył mieszkańcom i przyciągał prawdziwe tłumy. Co można zobaczyć na archiwalnych fotografiach. Kultowe miejsce tętniło życiem. Obiekt przy ul. Puławskiego 6 znajduje się w rękach spółki "Uzdrowisko Krynica - Żegiestów". Prowadziła ona basen do 2018 roku, zaś w 2019 ogłosiła przetarg na jego dzierżawę. Nikt jednak nikt nie złożył wówczas oferty. W kolejnych latach w związku z pandemią Covid -19 basen pozostawiał zamknięty i popadł w totalną ruinę.

Basen nad Łubinką w Nowym Sączu

Zupełnie inaczej sprawa wygląda w Nowym Sączu, Basen nad Łubinką, który także lata temu cieszył się wielką popularnością został zamknięty w 2014 roku, ale w 2020r. został otwarty po totalnym remoncie i ponownie niesie ulgę w upalne dni. Basen w sezonie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców - chętnie odwiedzają to miejsce również rodzice z małymi dziećmi.

Stanisław Śmierciak

Tak było również przed laty. Udowadniają to zdjęcia autorstwa Stanisława Śmierciaka, który ze swoim aparatem była chyba wszędzie i nie mogło go też zabraknąć na Łubinką. Te zdjęcia to prawdziwe skarby. Zobaczcie, może na nich jesteście?