Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Krynicy-Zdroju? Piotr Ryba ma już dwoje konkurentów

- Ostatnie pięć lat to był bardzo pracowity dla mnie okres i uważam, że nie mam się czego wstydzić. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, pchnęliśmy Krynicę do przodu. Jesteśmy popularnym uzdrowiskiem, które z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów – mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Mam nadzieję, że mieszkańcy ponownie mi zaufają i pozwolą dokończyć inwestycje, które rozpocząłem oraz zacząć te, które zaplanowałem.

- Nie myślałem o powrocie do samorządu. Z boku przyglądałem się temu co robi mój następca. Nie angażowałem się w opozycję, choć widziałem błędy w jego działaniu. Nie wykorzystał tego, co było gotowe do realizacji. Oddał pozyskane fundusze. Zamiast tego rozpoczął inwestycje nietrafione i niepotrzebne, jak amfiteatr pod Górą Parkową – mówi Dariusz Reśko. - Te błędy zauważają też mieszkańcy, którzy sami się do mnie zwrócili i naciskali, bym ponownie wystartował. Dlatego też podjąłem decyzję, że będę kandydował. Trzeba ratować Krynicę, odbudować co się da. Nie ma czasu na eksperymenty.