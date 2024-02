Wybory Samorządowe 2024. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski założył własny komitet wyborczy. Pięć lat temu startował z listy PiS

Marek Kwiatkowski w 2018 roku, po zdobyciu większości mandatów przez Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Powiatu Nowosądeckiego został zarekomendowany i wybrany na stanowisko starosty. Podczas wtorkowej (20 lutego) konferencji prasowej podsumował pięć lat jego kadencji oraz poinformował o zarejestrowaniu KWW „Silna Sądecczyzna”, którego celem jest kontynuacja rozpoczętych już zadań.

- W ciągu tej kadencji wydatkowaliśmy ponad 360 milionów złotych na inwestycje infrastrukturalne. Dla porównania jest to ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich kadencjach. Do tego zmniejszyliśmy zadłużenie procentowe z 42 do 25 procent – wymieniał sukcesy Marek Kwiatkowski, starosta nowosądecki. - Wybudowaliśmy ponad 150 km dróg, ponad 32 km chodników. Główny nasz cel, który założyliśmy cztery lata temu, to było wybudowanie powiatowego centrum sportu. To się nam udało.

Pierwszy etap inwestycji, która realizowana jest w Marcinkowicach, czyli budowa hali sportowej ze strzelnicą został zakończony w 2022 roku. Niebawem, bo 21 marca, ma nastąpić oficjalne oddanie do użytku drugiej części inwestycji, czyli otwarty basen pływacki, boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, bieżnia, skocznia do skoku w dal i wzwyż, miejsce do rzutu dyskiem, młotem i pchnięcia kulą oraz szklane boisko do squasha.