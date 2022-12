Wycieraczki. Jak dbać o nowe wycieraczki, by służyły nam na dłużej?

Wycieraczki. Czynniki środowiskowe

Złodzieje chętnie kradną samochody. Okazuje się, że łakomym kąskiem są też same tablice rejestracyjne. Co zrobić jeśli ktoś ukradł nam nasze "blachy" lub po prostu je zgubiliśmy?

Wycieraczki. Jakość płynu

Najbardziej oczywistym objawem zużycia wycieraczek i najbardziej denerwującym o tej porze roku jest smużenie lub pozostawianie fragmentów nieoczyszczonej szyby. Ale sygnałami wskazującymi na konieczność ich wymiany jest także irytujący, piszczący dźwięk podczas pracy albo podskakiwanie. Warto z bliska przyjrzeć się wycieraczkom – wyszczerbienia na ostrzu pióra lub rozwarstwienia części roboczej także świadczą o zużyciu. Odpowiednia diagnostyka ujawnia niedomagania z wyprzedzeniem i pozwala na przemyślane zakupy nowych wycieraczek. Użytkownik ma czas na wybór odpowiedniej marki. Archiwum

Niezwykle ważnym czynnikiem mającym wpływ na żywotność wycieraczek jest rodzaj płynu do spryskiwaczy lub jego… brak. Najtańsze możliwe środki nie tylko kiepsko myją szybę, ale mogą wchodzić w reakcje z lakierem na masce lub gumą, z której wykonane są pióra wycieraczek. Ponieważ na ogół słabo radzą sobie z brudem, więc trzeba zużywać ich znacznie więcej niż zwykle. Wymusza to także dłużą pracę wycieraczek i prowadzi do ich przedwczesnego zużycia. W oczywisty sposób szkodliwa jest także praca wycieraczek na sucho. Z dwojga złego, jeśli nie zanosi się na przymrozki, lepiej do zbiorniczka nalać czystej wody niż pozwolić na to, by wycieraczki pracowały bez płynu.