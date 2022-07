Wynagrodzenia. Kraków bije Warszawę, ale Małopolska daleko za Mazowszem. Skala nierówności płacowych w naszym regionie jest ogromna i rośnie

Krakowianie liderami polskiej listy płac w maju 2022, Małopolanie pod kreską

Kraków kolejny miesiąc utrzymuje się na szczycie ogólnopolskiej listy płac. Dystans między stolicą Małopolski a Warszawą powiększył się w porównaniu z marcem i kwietniem. Przeciętne wynagrodzenie pod Wawelem przekroczyło w maju 8,1 tys. zł i było o prawie półtora tysiąca złotych wyższe od średniej krajowej (6.660 zł). Natomiast Małopolanie – w przeciwieństwie do Mazowszan, ale też Dolnoślązaków - zarabiali nieco poniżej owej średniej. Z czego to wynika?

Zarobki pod Wawelem robią wrażenie zwłaszcza w metropoliach, których mieszkańcy znaleźli się na końcu ogólnopolskiej listy płac. W oddalonych o 100 km od Krakowa Kielcach przeciętne wynagrodzenie nadal nie przekroczyło 5,5 tys. zł, w Białymstoku i Gorzowie Wielkopolskim jest jeszcze niższe. Średnie zarobki w granicach od 4 do 5 tys. zł występują też w większości powiatów Podkarpacia, a sam dynamicznie rozwijający się Rzeszów ledwie pokonał granicę 6 tys. zł. Trzeba przy tym pamiętać, że mamy do czynienia z rekordową i wciąż rosnącą inflacją – w maju wyniosła ona 13,9 proc., zaś w czerwcu już 15,6 proc. Wzrost płac w Małopolsce i innych województwach przestał nadążać za wzrostem cen. Ale Kraków nadal ucieka. Trafniejszym sformułowaniem byłoby jednak: „Część Krakowa ucieka”.

Dane GUS pokazują wyraźnie, że swą rekordową średnią Kraków zawdzięcza przede wszystkim jednej – stale rosnącej - grupie pracowników, czyli ponad 100 tys. osób zatrudnionych w centrach rozwoju technologii oraz nowoczesnych (globalnych) usług dla biznesu. Ten sektor jest zdominowany przez międzynarodowe korporacje – oddział jednej z nich, Capgemini rodem z Francji, jest liderem zestawienia największych pracodawców w Krakowie (prawie 10 tys. pracowników, większość pod Wawelem). Z ostatniego raportu ABSL, organizacji zrzeszającej takie firmy w skali kraju, wynika, że zarobki kluczowej kadry menedżerskiej oraz czołowych specjalistów w polskich oddziałach globalnych korporacji, zwłaszcza w Krakowie, są już takie same lub nawet wyższe niż w większości metropolii Europy zachodniej. Pozostali pracownicy zarabiają nadal zauważalnie mniej niż na Zachodzie (choć więcej niż np. w Portugalii), bo średnio ok. 2,5 tys. euro, ale w polskich warunkach to jest solidne 12 tys. zł. I mówimy tu głównie o ludziach w przedziale wiekowym od 25 do 35 lat.