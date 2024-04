Zabójstwo w Spytkowicach koło Wadowic. W jednym z domów znaleziono ciała dwóch kobiet z obrażeniami. To zabójstwo

Zabójstwo matki z córką w Spytkowicach

Młodsza kobieta pracowała w szkole

Elżbieta M. pracowała jako bibliotekarką w pobliskiej szkole podstawowej. Gdy w środę 3 kwietnia nie przyszła do pracy, jej koledzy i koleżanki zaniepokoili się, nigdy wcześniej to się nie zdarzyło. Po lekcjach jeden z kolegów podjechał pod dom. Przez okno zobaczył ciało. Od razu domyślił się, że stało się coś strasznego. Zadzwonił do dyrektorki szkoły. Ta, nie zastanawiając się długo, wzięła do samochodu jeszcze dwie nauczycielki i pojechali na miejsce. Szybko też dojechały wezwane służby.