Zabrał z półki dwa storczyki i chciał wyjść ze sklepu. Pijany kryniczanin zatrzymany na gorącym uczynku w Nowym Sączu

- W tym czasie sądeccy wywiadowcy patrolowali teren osiedla Centrum w Nowym Sączu. Przejeżdżając w rejonie dworca, zauważyli w pobliżu dyskontu pracownika ochrony, chcącego ująć, szarpiącego się z nim mężczyznę - relacjonuje Aneta Izworska z Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Policjanci widząc tę sytuację, natychmiast podjęli interwencję wobec agresywnego sprawcy, którego zatrzymali. Jak ustalili, mężczyzna chwilę wcześniej zabrał ze sklepowej półki dwie doniczki ze storczykami o wartości ponad 100 złotych, po czym chciał wyjść ze sklepu, nie płacąc za towar. Gdy pracownik ochrony chciał udaremnić kradzież, mężczyzna zaczął go popychać i uderzać, by zatrzymać swój łup.

Przed weekendem w jednym z dyskontów na terenie Nowego Sącza doszło do groźnej sytuacji. Jeden z klientów próbował opuścić sklep z dwoma kwiatami doniczkowymi, za które nie zapłacić. Natychmiast zareagował ochroniarz dyskontu, który starał się nie dopuścić do ucieczki złodzieja.

Zatrzymanym mężczyzną okazał się 44-letni mieszkaniec Krynicy-Zdroju. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie 1,8 promila alkoholu. Kryniczanin po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej mniejszej wagi.

- Za ten czyn grozi do 5 lat więzienia, ale z uwagi na to, że dopuścił się go w warunkach recydywy, co oznacza, że był już karany za podobne przestępstwo, sąd może orzec wyższy wymiar kary - zaznacza Izworska.

Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonego oraz zakaz opuszczania kraju.