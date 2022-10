Żegiestów to uzdrowisko widmo. Jedna z najpiękniejszych miejscowości Sądecczyzny wciąż straszy pustkami 12.10.2022 Tatiana Biela

Żegiestów (gm. Muszyna) to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Sądecczyźnie. Niegdyś tętnice życiem uzdrowisko od lat straszy niedokończonymi inwestycjami i niszczejącymi budynkami, które miały niegdyś przyciągnąć turystów. Rodzina Cechinich zainwestowała ogromne środki w przywrócenie Żegiestowowi świetności, niestety, jak na razie, z szeroko zakrojonych planów nic nie wyszło. W czerwcu oddano do użytku pijalnię wody mineralnej "Anna", wciąż remontowany jest Dom Zdrojowy, ale poza tym większej aktywności nie widać. Warto jednak wybrać się do Żegiestowa szczególnie jesienią, kiedy dolina Popradu urzeka bajkowymi kolorami. Zapraszamy do wirtualnej wycieczki po widmowym uzdrowisku.