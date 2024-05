Rekordowa majówka w Krynicy-Zdroju. Turystów było więcej niż przewidywano! Obłożenie w hotelach na poziomie 90. procent

Rekordowa majówka w Krynicy

Uzdrowisko stało się tańszą alternatywą Zakopanego bez tłumów z ciekawą ofertą dla każdego. Branża turystyczna przewidywała, że obłożenie będzie spore jeśli pogoda dopisze, ale nie spodziewali się aż tak dużego zainteresowania.

- Było rekordowo! Dwa tygodnie przed samą majówką nastroje nie było zbyt pozytywne z tego względu na pogorszenie pogody, wtedy rezerwacji było niewiele, ale już bliżej długiego weekendu, kiedy w mediach podawano, że majówka będzie słoneczna to automatycznie był wysyp rezerwacji - mówi "Gazecie Krakowskiej" Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej.

Według danych KOT obłożenie w hotelach i pensjonatach było powyżej 90 procent. Do tego trzeba doliczyć lokalnych mieszkańców do których przyjechały rodziny. To także podbiło frekwencję. Od 1 do 3 maja prawdziwe oblężenie było na Jaworzynie Krynickiej, Górze Parkowej czy Słotwinach Arena a nawet w muzeach.