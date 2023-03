Zima wróciła na Sądecczyznę. W Krynicy znów będzie można poszusować na stoku

Powrót zimy na Sądecczyznę

Sporo świeżego śniegu spadło w Krynicy-Zdroju. Na bieżąco można podglądać sytuację w uzdrowisku dzięki kamerom zainstalowanym m.in. w ośrodkach należących do PKL czyli na Górze Parkowej oraz Jaworzynie Krynickiej. Jedno jest pewne, zima wróciła do Krynicy-Zdroju.

Słotwiny Arena znów śnieżą stok

Zima na drogach i apel Policji

- We wtorek do południa odnotowaliśmy jedną kolizję w Trzetrzewinie. Zdarzenie to miało związek z warunkami, jakie panują na drogach. Miejscami jest ślisko, a padający wciąż śnieg wcale nie ułatwia jazdy - zastrzega - kom. Justyna Basiaga, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. - Jedzmy ostrożnie i dostosujmy prędkość do warunków panujących na drodze. Niestety za kierownicą wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by doszło do tragedii.

Kierowcy pamiętajcie o: