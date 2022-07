Złe nawyki kierowców. Te przyzwyczajenia mogą zniszczyć samochód

Nadużywanie sprzęgła

Wciskanie pedału sprzęgła i trzymanie go podczas hamowania to działanie bezsensowne. Hamując silnikiem (zdejmując nogę z gazu, skutkiem czego samochód zaczyna zwalniać) nie zużywamy paliwa, w przeciwieństwie do jazdy na luzie bez wrzuconego biegu. Oszczędzamy także na częściach, bowiem mniej zużywają się klocki hamulcowe i tarcze. Hamowanie silnikiem gwarantuje nam także większe bezpieczeństwo, ponieważ pojazd z wrzuconym biegiem jest dużo stabilniejszy niż jadący na luzie, a ponadto mamy nad nim większa kontrolę w sytuacji, w której potrzebna jest nasza natychmiastowa reakcja.

Nieprawidłowe przyspieszanie

Z punktu widzenia zużycia paliwa – co może wydawać się dziwne – przyspieszać należy dynamicznie, mocno (na ok. 75 proc.) wciskając pedał gazu. Celem jest sprawne osiągnięcie planowanej prędkości i wrzucenie jak najwyższego biegu. Warto przy okazji pamiętać, aby zmieniać bieg na wyższy tak szybko, jak tylko jest to możliwe.