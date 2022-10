Zmiana czasu z letniego na zimowy 2022. Kiedy i jak przestawić zegar w samochodzie?

Jak przestawić zegarek w aucie? Czy w nowych autach to konieczne?

Kiedy zmiana czasu z letniego na zimowy w 2022 roku?

W Polsce dwa razy do roku zmieniamy czas. W ostatni marcowy weekend przechodzimy na czas letni. W ostatni weekend października zaczyna obowiązywać czas zimowy.

Jak przestawić zegarek w aucie? Tak jest w starszych autach

Później zamiast pokręteł były przyciski, a w tym przypadku także nie trzeba sięgać do instrukcji obsługi, aby zmienić czas. Takie rozwiązanie zastosowano np. w Suzuki Swift.

Do ustawienia odpowiedniego czasu wykorzystywany jest sygnał satelitów GPS. Taką technologię wykorzystuje np. Mercedes

W nowych modelach zegarek powinien przestawić się automatycznie. Dzieje się to na klika sposobów bez naszej ingerencji.

Jak przestawić zegarek w aucie? Niekiedy przyda się instrukcja obsługi

Jeśli zegar w naszym pojeździe nie przestawił się sam, a my nie wiemy jak to zrobić, najlepiej sięgnąć do instrukcji obsługi samochodu.