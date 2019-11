Zniknęły pieniądze z kasy zapomogowej, zniknął emerytowany pracownik

Nowy zarząd, chcąc uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, zdecydował, że wypłaty z konta może dokonać jedynie pięć upoważnionych osób. Do transakcji potrzebna jest kontrasygnata drugiej osoby. Pożyczki natomiast nie trafiają już do pracowników Newagu w formie gotówki, ale przelewem na konto.

W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania Kasy na jej koncie i u pożyczkobiorców powinny być ok. 2 mln zł. Tymczasem do tej kwoty brakuje 648 tys. zł. Dlatego zarząd przed tygodniem poinformował członków Kasy, że część ich oszczędności zniknęła, a sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury.

Zaufali kolegom i nie sprawdzili

Pracownicy Newagu mogli dobrowolnie dołączyć do KZP, która powstała w latach 70. ubiegłego wieku. Co miesiąc wnosili swój wkład, a kwoty zmieniały się na przestrzeni lat. Aktualnie jest to 35 zł miesięcznie. Pieniądze, które pracownik wniósł do Kasy mógł wybrać w razie potrzeby, albo uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę na okres kilkunastu miesięcy. Społeczny nadzór nad KZP dotychczas sprawowała zakładowa NSZZ Solidarność.

- Sytuacja nas zaskoczyła, bo przecież zaufaliśmy swoim kolegom - podkreśla Józef Kotarba, przewodniczący zakładowej Solidarności. - Nie czuję się jednak winny tej sytuacji. Nie miałem wglądu do rachunków, od komisji rewizyjnej otrzymywałem jedynie roczne sprawozdania, w których wszystko się zgadzało.