11 najpiękniejszych zamków w Czechach. Który był wzorowany na słynnym zamku Windsor? Gdzie straszy najwięcej duchów? Emil Hoff

Uwielbiacie zwiedzać zamki i nigdy nie macie dość weekendowych wycieczek po niesamowitych zabytkach, pełnych historii komnatach, mrocznych lochach i strzelistych wieżach? Mamy dla was coś specjalnego: galerię pięknych zdjęć najbardziej wyjątkowych zamków w Czechach. Na slajdach znajdziecie informacje o każdej budowli, adres i filmik nakręcony przez turystów. To gotowa lista pomysłów na wycieczki niedaleko Polski.

Zwiedzanie pięknego i pełnego tajemnic zamku to sprawdzony sposób na pełen wrażeń weekend, który długo będzie wspominać. W Polsce nie brakuje zamków, ale czemu ograniczać się tylko do naszego kraju? Nie trzeba jechać daleko - w Czechach możecie zwiedzić wyjątkowo piękne historyczne twierdze, romantyczne zamki i urocze chateaux. Jest ich tak wiele, że aż trudno się zdecydować, które najbardziej warto zobaczyć. Dlatego wybraliśmy dla was 11 zamków w Czechach, które naszym zdaniem są najbardziej warte uwagi. Poznajcie najpiękniejsze, najciekawsze i najbardziej wyjątkowe czeskie zamki.