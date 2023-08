17 niesamowitych ciekawostek o Pomorzu i Bałtyku. Niszczycielskie tsunami, bałtyckie rekiny, dwa Trójmiasta i inne fakty, które was zaskoczą

Tego nie wiedzieliście o polskim morzu i wybrzeżu. Zaskakujące ciekawostki, które zachęcą was do zwiedzania

Wakacje wreszcie się zaczęły i wszystkie badania wskazują, że Polscy najchętniej spędzą je nad morzem. By zachęcić was do zwiedzania i poznawania niezwykłego polskiego wybrzeża, wybraliśmy 17 niesamowitych faktów o miastach, przyrodzie i atrakcjach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także o samym Bałtyku, które was zaskoczą i zadziwią.

Polskie wybrzeże Bałtyku jest pełne niespodzianek i niesamowitych miejsc, z którymi wiążą się zaskakujące fakty. Czy wiecie, że na Pomorzu jest więcej niż jedno Trójmiasto? Gdzie leży polski Dubaj albo polskie Stonehenge? Czy w Bałtyku żyją groźne rekiny? Odpowiedzi na te i więcej pytań mogą was zaskoczyć. Przemyslaw Swiderski / Polska Press

Polskie wybrzeże jest pełne cudów i niespodzianek, a wakacje to świetna okazja, by na własne oczy zobaczyć choćby część z nich.

Przekonajcie się w galerii poniżej, które miejsca na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim mogą was najbardziej zaskoczyć.

