23 ciekawostki o Małopolsce. Która wieś zainspirowała twórców Wiedźmina? Gdzie szukać anomalii klimatycznej? Będziecie zaskoczeni Emil Hoff

Małopolska jest pełna niespodzianek. Zapraszamy do galerii 23 fascynujących ciekawostek o zabytkach, atrakcjach, przyrodzie i kulturze regionu. Ten zbiór faktów na pewno zachęci Was do zaplanowania wycieczki po Małopolsce w urlop lub wakacje.

Małopolska jest pełna niespodzianek i może Was zaskoczyć na wiele sposób. Nie brak tu cudów natury, światowej sławy zabytków, do których pielgrzymują turyści z całego świata, unikalnych tradycji i regionalnych specjałów, których warto spróbować. Wyszukaliśmy dla Was 23 ciekawostki o Małopolsce i jej atrakcjach, które Was zadziwią i zachęcą do wybrania się na wycieczkę po regionie. Sprawdźcie swoją wiedzę o Małopolsce – ile z tych faktów już znaliście?