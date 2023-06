32 najlepsze atrakcje Śląska dla dzieci i dorosłych. Cuda natury, niezwykłe zabytki i inne gotowe pomysły na weekend i wakacje Emil Hoff

Legendia jest częścią chorzowskiego Parku Śląskiego, rozległego terenu rekreacyjnego i spacerowego, w którym na dzieci i dorosłych czeka jeszcze więcej atrakcji. Lucyna Nenow / Polska Press Zobacz galerię (44 zdjęcia)

Województwo śląskie skrywa wiele atrakcji dla turystów w każdym wieku. Nie brak tu owianych legendami zamków, głębokich kopalń, które można zwiedzać, i gór do zdobycia, a także oryginalnych parków rozrywki i atrakcji dla dzieci, o których młodsi podróżnicy długo nie zapomną. Co robić w weekend w Śląskiem, co warto zobaczyć? Przygotowaliśmy dla was listę TOP 32 atrakcji na weekend, urlop i wakacje.