7 najpiękniejszych plaż Włoch. Wakacyjne raje niedaleko Rzymu, Neapolu czy Palermo, które warto odwiedzić w wakacje 2023

Włochy – pyszna kuchnia, wspaniałe zabytki i piękne plaże

Włochy mają ok. 7600 km wybrzeża nad czterema morzami (Adriatyckim, Tyrreńskim, Jońskim i Liguryjskim), więc znalezienie tu plaży nie stanowi problemu. Trudniej jest raczej wybrać, która z włoskich plaż najlepiej nadaje się do spędzenia urlopu czy wakacji 2023.

By ułatwić wam wybór, wybraliśmy dla Was 7 najpiękniejszych plaż w całych Włoszech. Zajrzyjcie do naszej galerii[/a], by przekonać się, czemu warto uwzględnić je w urlopowych planach.

Czytaj też: 15 najpiękniejszych plaż Grecji na weekend i wakacje. Idealne plaże na błogi relaks, aktywny wypoczynek, imprezy i zabawy z dziećmi