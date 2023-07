Akcja "Kaskadowy pomiar prędkości" zakończyła się kontrolą 1850 pojazdów. Ponad 1200 kierujących jechało z nadmierną prędkością

- Policjanci natychmiast udali się w pościg za fordem, który po przejechaniu kilkuset metrów drogą asfaltową wjechał w leśną drogę polną. Z uwagi na brak możliwości poruszania się między zaroślami, nie mógł kontynuować jazdy. Kiedy policjanci dojechali do mężczyzny okazało się, że pasażerami tego pojazdu była kobieta wraz z roczną córeczką. Jak się okazało, kierujący fordem nie posiadał uprawnień do kierowania. Za popełnione wykroczenie - przekroczenia prędkości o 53 km/h więcej na obszarze zabudowanym został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł. Otrzymał również mandat karny w wysokości 5000 zł za niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu - informuje małopolska policja.