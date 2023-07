Alarm na plażach Chorwacji - rotawirus wykryty w popularnym kurorcie

Co to jest rotawirus?

Rotawirusy na plażach Chorwacji

Kilka dni temu Państwowy Urząd Meteorologii (DHMZ) Chorwacji ostrzegł przed falą upałów, która dotarła nad wybrzeże Adriatyku. Jak podkreślono, „tak wysokie temperatury mogą zagrażać zdrowiu”. Apel skierowano szczególnie do turystów, którzy przyjechali do bałkańskiego kraju z innych — mniej przyzwyczajonych do wysokich temperatur — części Europy i świata.

Najnowsze doniesienia z Chorwacji to również walka z żywiołem ognia. Ogromny pożar wybuchł w okolicy Primošten niedaleko Szybenika w Chorwacji.

Turyści, oprócz upałów i pożaru, muszą też uważać na wirusy, które wykryto w popularnym chorwackim kurorcie. Alarm został wszczęty przez Zadarski Instytut Zdrowia Publicznego.

Na plażach w zachodniej części Zadaru od kilku dni wiele osób odczuwa podobne dolegliwości. Turyści skarżyli się m.in. na gorączkę, biegunkę oraz wymioty. Zadarski Instytut Zdrowia Publicznego, zaniepokojony informacjami z popularnego kurortu, wysłał w rejon plaży w Boriku Państwową Inspekcję.