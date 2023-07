Alarmujące dane z dróg. Na ten krok zdecydowało się ponad 25 tys. kierowców

Nie brakuje dobrych wieści, ale polskie drogi wciąż są niebezpieczne

Mandat w wysokości do 444 euro grozi we Włoszech za włączoną klimatyzację w samochodzie w czasie postoju - przypominają o tym kierowcom media w dniach rekordowych upałów i najwyższego stopnia alarmu w…

Dzień wolny oznacza podwyższone ryzyko

– Statystyki są lepsze w niż zeszłym roku, co powinno cieszyć. Sytuacji na polskich drogach daleko jednak do idealnej. W drugim kwartale 2023 r. Policja zanotowała aż ponad 25 tysięcy przypadków jazdy po alkoholu. To tak, jakby po wypiciu napoju z procentami za kółko wsiadł każdy mieszkaniec Kazimierza Dolnego – mówi Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense. – Problem z pijanymi kierowcami nasila się w weekendy, dni wolne i następujące po nich poranki. Stanowczo zbyt wiele osób siada za kierownicą, nie mając pewności co do swojego stanu. To tak zwana nieświadoma nietrzeźwość, czyli niebezpieczne przekonanie, że w organizmie nie ma już śladu po alkoholu – dodaje.

Zmiany w przepisach. Co się zmieni?

Obecnie za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) grozi mandat w wysokości co najmniej 2500 zł. Za stężenie powyżej 0,5 promila kierowcy mogą zapłacić od 5 tys. do 60 tys. zł. W obu przypadkach otrzymuje się też 15 punktów karnych – maksymalną możliwą liczbę za pojedyncze zdarzenie.

Od 17 września wejdzie w życie nowelizacja, według której punkty karne znów będą kasowane po roku (obecnie po dwóch latach). Wrócą również kursy doszkalające, dzięki którym można będzie zredukować 6 punktów karnych raz na pół roku.

Dwa tygodnie później, 1 października, po raz kolejny zaostrzone zostaną kary dla pijanych kierowców. Dla prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości przewidziano karę więzienia do 3 lat (w przypadku recydywy: od 3 miesięcy do 5 lat). Ci, którzy mając we krwi ponad 0,5 promila alkoholu, spowodują wypadek, mogą spodziewać się kary nawet 16 lat ograniczenia wolności (przynajmniej 5 lat, jeśli doszło do śmierci poszkodowanego).

Opóźnienie zaliczy za to nowelizacja Kodeksu karnego umożliwiająca konfiskatę samochodów kierowcom mającym we krwi ponad 1,5 promila alkoholu. Według nowych przepisów auta będą mogli stracą również ci, którzy spowodują wypadek w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila), jak i w przypadku recydywy. Zmiany miały zacząć obowiązywać od grudnia bieżącego roku, jednak ostatecznie wejdą one w życie 14 marca 2024 r.