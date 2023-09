Albina Kiełbasa to najstarsza mieszkanka Krynicy-Zdrój. Ma 104 lata. Chodź życie jej nie oszczędzało, to znalazła sposób na długowieczność

Krynica-Zdrój jej miejscem na ziemi

Urodziła się dzień przed wigilią w 1919 roku w Tymowej w chacie z klepiskiem. Piec, łóżko, małe okienka, dom bez ogrzewania, drugą część budynku stanowiła stajnia. Były to czasy powojenne, w całym kraju była bieda. Żeby mieć z czego żyć już jako nastolatka jeździła do pracy w hotelu w Krakowie na służbę, gdzie nie było lekko. Kilkanaście godzin na nogach, obiad jadła w biegu, bo nie pozwalali im nawet na tę chwilę usiąść.

W wieku 20 lat wyszła za mąż, urodziła dwóch synów. Jej mąż był szewcem, buty u niego zamawiali także Niemcy. Żeby zdobyć materiał na szycie musiał na rowerze z Tymowej jeździć do Krakowa, nie zważając na pogodę i panującą wojnę. Doprowadziło to do zapalenia płuc, wtedy dostęp do leków był bardzo ograniczony i mąż pani Albiny zmarł jeszcze w czasie wojny, albo tuż po. Młoda wdowa pogrążona w żałobie musiała radzić sobie sama. Jak wspomina córka Marta Krzysztofek mama musiała opuścić rodzinny dom, ponieważ brat, który wrócił z robót w Niemczech nie widział dla siostry i jej dzieci miejsca.

Albina Kiełbasa to najprawdopodobniej najstarsza mieszkanka Krynicy-Zdroju archiwum rodziny/Marcin Krzysztofek

Kobieta wyruszyła do Krynicy-Zdroju po lepsze życie i od lat 50. to było jej miejsce na ziemi. Zanim tam zamieszkała to dzieci zostały pod opieką teściowej. Najpierw pracowała w pensjonatach. Przez kilka lat mieszkała w drewnianym budynku przy deptaku, gdzie warunki były ciężkie. Tam także na świat przyszła jej córka z drugiego małżeństwa. Kobieta po jakimś czasie zatrudniła się w Spółdzielni "Postęp", gdzie produkowano wyroby cukiernicze, jak baranki, kogutki czy cukierki.