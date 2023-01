Ale pogoda w Zakopanem! Na Polanie Szymoszkowej narciarze jeździli nad chmurami. Ferie 2023 w pełni

Niesamowite widoki z Polany Szymoszkowej

Prognoza pogody IMGW na czwartek, 6 stycznia

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, w rejonach podgórskich umiarkowane wzrastające do dużego. W górach od około 1400 m n.p.m., zachmurzenie małe. Miejscami słabe opady śniegu. Początkowo lokalnie zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -2°C do 1°C, w rejonach podgórskich od -4°C do -2°C, wysoko w Beskidach od -7°C do -5°C, na szczytach Tatr około -5°C. Wiatr słaby, zmienny. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.