Dawne Sanatorium Metalowiec w Złockiem już w 2025 roku ma przywitać pierwszych gości. Szukają zdjęć i pocztówek związanych z tym miejscem

Sanatorium Metalowiec powstało w latach 60-tych XX wieku, a jego inwestorem było Zrzeszenie Hut Polskich. Do uzdrowiska zjeżdżali kuracjusze z całej Polski. Było to modne miejsce, które z czasem jednak straciło na atrakcyjności, a w końcu popadło w ruinę.

Dostrzegli potencjał w dawnym Sanatorium Metalowiec

W 2022 roku Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, jednej z największych firm deweloperskich w Polsce, zobaczył w dawnej „Gwieździe Gór” potencjał. Postanowił zachować i podkreślić modernistyczny charakter obiektu i zachować lub odtworzyć jak najwięcej detali. Tym bardziej, że we w części basenowej odkryta została jedyna w Polsce zachowana mozaika Kazimierza Manna, wybitnego polskiego artysty. Będzie ona ozdobą wewnętrznego basenu obiektu, który według założeń inwestora pierwszych gości ma już przywitać w 2025 roku.

Pierwsze prace ruszyły już w 2022 roku, kiedy to oryginalne meble i wyposażenie sanatorium, które zostało przejęte wraz z obiektem, zostały przekazane do odrestaurowania. Grupa Arche posiada własną pracownię renowacji mebli i w niej odnawiane są m.in. setki krzeseł. Prace budowlane Grupa Arche mogła rozpocząć dopiero w lipcu 2023, kiedy to otrzymała pozwolenie na budowę.