Mirosław M. podejrzany o podwójne zabójstwo w Spytkowicach będzie sądzony w Polsce. Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję

Mirosław M. został zatrzymany w Niemczech, na parkingu w Nadrensee, które leży kilka kilometrów od granicy z Polską, w pobliżu Szczecina. Mężczyzna był poszukiwany od środy 3 kwietnia. Z miejsca zabójstwa odjechał samochodem siostry, nissanem micrą. Właśnie ten samochód na parkingu, ze śpiącym w środku mężczyzną, zauważył obywatel Polski i skojarzył go z komunikatem policji o poszukiwaniach. Zadzwonił najpierw pod nr tel. opublikowany w komunikacie a potem, poinstruowany przez oficera dyżurnego, powiadomił telefonicznie policję niemiecką. Chwilę później 54-latek został zatrzymany i umieszczony w tymczasowym areszcie. Polska prokuratura wystąpiła o ekstradycję podejrzanego. Wyższy Sąd Krajowy we Frankfurcie nad Menem rozpatrzył sprawę i przychylił się do ekstradycji. Jeszcze nie wiadomo, kiedy mężczyzna zostanie przewieziony do Polski.

Do zbrodni doszło na początku kwietnia. 3 kwietnia w środę, był to pierwszy dzień nauki w szkole po przerwie wielkanocnej. Siostra Mirosława M., Elżbieta nie pojawiła się w szkole, w której pracowała. Po południu pod jej dom podjechał zaniepokojony kolega, przez okno zauważył zwłoki. Zadzwonił po dyrektorkę szkoły i na policję.