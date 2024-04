Zbrodnia w Spytkowicach. Matka z córką zginęły od ciosów siekierą w głowę. Sprawca uderzał wielokrotnie

Zabójstwo zostało ujawnione w środę 3 kwietnia po południu. Kolega z pracy Elżbiety M. podjechał pod jej dom, bo zaniepokoiło go to, że nie pojawiła się w pracy - w Szkole Podstawowej w Bachowicach. Dom był zamknięty, ale przez okno mężczyzna zauważył ciało leżące na podłodze. Zadzwonił na policję i po swoją przełożoną - dyrektorkę szkoły.

To było brutalne zabójstwo

W dniu odnalezienia zwłok Mirosława M. nie było już we wsi. Sąsiedzi twierdzą, że musiał wyjechać dzień wcześniej samochodem swojej siostry. To dwuletni, biały nissan micra o nr rejestracyjnych: KWA 45544.

Mirosław Marek ze Spytkowic jest poszukiwany

Mirosław to postawny mężczyzna. Ma ok. 190 cm wzrostu i waży dobrze ponad 100 kg. Jak mówią jego sąsiedzi nawet ok. 130 kg.

Policja ostrzega, że mężczyzna może być niebezpieczny. Bardzo szybko wpadał we wściekłość. Przez to bano się go we wsi, choć sąsiedzi twierdzą, że można było z nim porozmawiać.

- To inteligentny człowiek, ale z problemami psychicznymi - mówią. I wspominają, że bał się go jego już nieżyjący ojciec. Z matką też często się kłócił. - Z Elą dobrze żyli - dodają.