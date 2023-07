Boją się powtórki powodzi z 2010 roku. Mieszkańcy Krynicy Zdroju z petycją do Wód Polskich, by udrożnić koryta rzek i potoków

Stąd ponowna prośba, tym razem w formie publicznej petycji, pod którą podpisało się już 57 osób. Można się z nią zapoznać KLIKAJĄC TUTAJ.

Problem mieszkańców jest tez dobrze znany burmistrzowi Krynicy-Zdroju, który również interweniował u zarządcy cieków wodnych. Zgodnie z prawem, to właściciel śródlądowych wód powierzchniowych jest zobowiązany utrzymać w należytym stanie technicznym koryta cieków naturalnych będących w jego władaniu.

- Od czterech lat, co roku składam do Wód Polskich pismo z prośbą o regulację i udrożnienie naszych rzek i potoków. Kolejny raz interweniowałem tuż po czerwcowych opadach. Zostałem zapewniony, że niezbędne prace zostaną wykonane – podkreśla Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju. - Mam nadzieję, że obietnice zostaną zrealizowane, bo nad Słotwinką planujemy stworzyć miejsce do plażowania, na wzór tego, które jest na Czarnym Potoku.