Budowa wieży widokowej na Górze Malnik w Muszynie postępuje zgodnie z planem. To będzie hit tegorocznych wakacji? Alicja Fałek

Gotowe są już fundamenty wieży widokowej, która powstaje na Górze Malnik w Muszynie. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, to nowa atrakcja turystyczna uzdrowiska zostanie oddana do użytku w te wakacje. - Chcielibyśmy, żeby się to udało - podkreśla burmistrz Muszyny Jan Golba.