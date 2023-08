Cały weekend podróżowania po Warszawie i Mazowszu w cenie jednego biletu. Sprawdź, jak zdobyć Mazobilet - oferta rusza 4 sierpnia o 19:00

Nowa oferta dla turystów na letnie weekendy na Mazowszu

Koleje Mazowieckie wprowadziły specjalną pozataryfową ofertę, umożliwiającą podróżowanie po całym Mazowszu w cenie jednego biletu. Specjalny Mazobilet działa w sierpniowe weekendy. To świetne rozwiązanie dla wszystkich turystów, którzy chcieliby pozwiedzać Warszawę i Mazowsze w drugiej połowie wakacji bez wydawania majątku na benzynę i bez martwienia się o kupowanie coraz to nowych biletów na pociągi i środki transportu miejskiego.

Jakie środki transportu obejmuje Mazobilet? Wygodne weekendowe podróże po Mazowszu i Warszawie

Kiedy można wykorzystać Mazobilet? Specjalna oferta na weekendy

Mazobilet można wykorzystać w każdy weekend sierpnia od godz. 19:00 w piątek do godz. 8:00 w poniedziałek. W długi weekend sierpniowy 12-15 sierpnia Mazobilet będzie działać dłużej, do godz. 8:00 w środę 16 sierpnia. To udogodnienie dla turystów, którzy zaplanują na sierpniówkę dłuższe wycieczki po Mazowszu lub city break w Warszawie.