Chińska marka aut wkracza do Polski. Jaki model zaoferuje na początek? Mariusz Michalak

OMODA 5 jest jednym z najczęściej eksportowanych modeli z Chin – w kwietniu sprzedaż poza domowy rynek osiągneła 10 781 sztuk, co jest wzrostem o 9 procent w stosunku do marca. Po raz pierwszy sprzedaż przekroczyła 10 000 sztuk w jednym miesiącu. Jesienią auto trafi do sprzedaży w Polsce.