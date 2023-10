Coraz więcej cudzoziemców na granicy polsko-słowackiej. Tylko w tym tygodniu zatrzymano 40 nielegalnych imigrantów

Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Staży Granicznej dali sygnał do zatrzymania pojazdu osobowego marki Chrysler. Do zdarzenia doszło 19 października, o czym informowaliśmy tutaj:

- Wszyscy obywatele Turcji zostali zatrzymani, ponieważ żaden z nich nie posiadał ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego ich do wjazdu i pobytu na terytorium Polski oraz nielegalnie przekroczyli granicę wbrew obowiązującym przepisom ze Słowacji do Polski - dodaje.

Kierowca z zarzutami

Ustalono, że kierowcą samochodu był 21-letni obywatel Mołdawii, który został zatrzymany. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty o to, iż działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej organizował 13 obywatelom Turcji, nie posiadającym stosownych wiz uprawniających do wjazdu i pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przekroczenie granicy RP wbrew przepisom poprzez zorganizowanie w tym celu środka transportu oraz osobiste odebranie ich z terenu Węgier i przewiezienie ich swoim samochodem do Polski poprzez drogowe przejście graniczne w Muszynce-Kurov. Cudzoziemcy zmierzali w kierunku granicy polsko-niemieckiej (tj. o przestępstwo z art. 264 par. 3 k.k).

Podczas przesłuchania obywatel Mołdawii przyznał się do popełnienia opisanych wyżej czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Komendant Placówki Straży Granicznej w Tarnowie skierował wniosek do prokuratury o wystąpienie z wnioskiem do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego obywatela Mołdawii oraz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. W oczekiwaniu na decyzję sądu, zatrzymany mężczyzna będzie przebywał w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Wojnarowa. Wojsko znów na Sądecczyźnie. Tu będzie stacjonował 21. Lekki Batalion Górski