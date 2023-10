Czarna Młaka niedaleko Muszyny to unikatowe jeziorko w Beskidach, ukryte w lesie. Warto zobaczyć zanim zniknie

Czarna Młaka ukryta w lesie

- To unikatowe jeziorko leśne typu osuwiskowego, położone w Powroźniku, które jest wpisane na listę pomników przyrody. Jeziorko czaruje zarówno swoim wyglądem, jak i wyglądem otoczenia. To świetne miejsce na górski spacer i oderwania się od codziennej rzeczywistości. Jesienią wygląda niezwykle uroczo - zachęca do odwiedzin tego miejsca Jan Golba, burmistrz Muszyny.

Jeziorko zanika i jest to zjawisko naturalne nazywane sukcesją ekologiczną. Rośliny systematycznie zarastają jego brzegi, a dno zasypują opadłe liście. Przyrastająca każdego roku warstwa osadów stopniowo wypłyca zbiornik, który za kilkaset lat zmieni się w bagno. Miejsce to jest także naturalnym środowiskiem rozrodu: kumaków górskich, żaby trawnej i traszek. Nie mniej ważna będzie utrata zbiornika wody, który reguluje i utrzymuje wilgotność w okolicznych lasach.

Atrakcja ogólnodostępna i bezpłatna. Jak tam dojść?

Do Czarnej Młaki prowadzi dobrze oznakowana trasa z Muszyny oraz Powroźnika, którą można pokonać pieszo lub rowerem. Wędrówka nad jeziorko z Muszyny trwa mniej niż godzinę. Można tam podziwiać stuletnie jodły, których czubki sięgają trzydziestu metrów.

Spacer najlepiej rozpocząć od Kapliczki Matki Boskiej położonej po prawej stronie ulicy Grunwaldzkiej, jadąc w kierunku Krynicy. Punkt wyjściowy znajduje się kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem z lokalną drogą do Jastrzębika. Trasa biegnie drogą betonową stromo pod górę i po minięciu ostatnich zabudowań skręca na wschód. Tuż obok bitej drogi z polany otwiera się rozległa panorama na Jaworzynę Krynicką i miejscowość Powroźnik.

Następnie szlak wkracza w las jodłowy, który rozciąga się aż do samej Czarnej Młaki. Miejscami bagnista droga prowadzi pod górę w kierunku północno-wschodnim. Odnalezienie ścieżki ułatwiają czarne znaki wymalowane na pniach drzew oraz tablice informacyjne.

Po zwiedzeniu Czarnej Młaki dalsza trasa biegnie łagodnie na północ i łączy się z niebieskim szlakiem turystycznym. Podążając na południe, można dotrzeć do kumulacji szczytu Dubnego. Stąd szlak niebieski prowadzi do wsi Leluchów, a żółty do miejscowości Wojkowa. Natomiast idąc niebieskim szlakiem na północ, docieramy do Powroźnika, gdzie koniec (lub odpowiednio początek) wędrówki wyznacza tablica informacyjna ustawiona tuż przy drodze.