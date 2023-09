Czy to koniec wyjazdów all-inlcusive jakie znaliśmy do tej pory? Biura podroży planują all-inclusive bez alkoholu

All inclusive bez alkoholu będzie tańszy

Czym jest all inclusive i jakie są jego rodzaje?

All inclusive bez alkoholu — rewolucja w branży turystycznej?

Czy to koniec wyjazdów typu all-inclusive, jakie znaliśmy do tej pory? Szwajcarskie biuro podróży Bentour-Reisen oraz niektóre biura podróży z Rosji wprowadzają nową koncepcję all-inclusive, która wyklucza alkohol. Czy to oznacza rewolucję w branży turystycznej?

Szwajcarskie biuro podróży Bentour ma plany wprowadzenia nowych pakietów all-inclusive, w których nie będzie wliczonego w cenę alkoholu. To odpowiedź na szybko rosnące koszty wycieczek do Turcji, która stała się jednym z najpopularniejszych celów podróży w Europie. mariiaboiko/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Pomysł na all-inclusive bez alkoholu został zaproponowany przez Deniz Ugura, prezesa biura podróży Bentour-Reisen ze Szwajcarii. Jego koncepcja zakłada stworzenie różnych pakietów all-inclusive, w tym bezalkoholowego, który zapewni dostęp do bufetu przekąsek, lodów i napojów, ale wykluczy alkohol. Inną opcją jest pakiet obejmujący dostęp do piwa i wina, ale z dodatkowo płatnymi mocniejszymi alkoholami. Taki zabieg może skutkować znaczną obniżką kosztów wakacji w porównaniu do standardowego all-inclusive.