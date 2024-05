Dąbrówno, malownicze miasteczko otoczone jeziorami (zdjęcia)

Położone unikalnie, na wąskim przesmyku między Jeziorem Dąbrowa Wielka i Dąbrowa Mała, jest praktycznie otoczone wodą.

Historia

Dąbrówno zawsze było miejscowością przygraniczną. Tu ścierały się wpływy Sasinów i Mazowszan, Krzyżacy w XIV wieku postawili zameczek, przy nim powstała osada Ylienburg, która w 1326 r. otrzymała prawa miejskie od komtura dzierzgońskiego – Luthra von Braunschweiga. Miasto było lennem Króla Polski, później Dąbrówno znalazło się na południowym krańcu Prus. Prowadził tędy szlak handlowy z Mazowsza do Elbląga i Gdańska. Kwitł pograniczny handel. Ale przetaczały się też armie, co zawsze się źle kończyło. Miasto złupiły wojska Jagiełły, przed Wielką Bitwą, Potop Szwedzki też nie oszczędził Dąbrówna, ani pobyt wojsk Napoleona. I wreszcie Rosjanie w 1945 rozpalili miasteczko do czerwoności. Z rynku ocalała tylko pierzeja zachodnia. Na przestrzeni wieków w mieście przeważali osiedleńcy z polskich terenów, dopiero agresywna akcja germanizacyjna w drugiej połowie XIX wieku spowodowała, że zaczął dominować język niemiecki.

Jeziora dąbrówieńskie są objęte strefą ciszy.

Linia kolejowa

W 1910 oddano do użytku kolej z Ostródy do Działdowa, ale 35 lat później Sowieci zabrali tory i pozostały tylko imponujące mosty i wiadukty oraz dawne torowisko, obecnie to malownicza trasa spacerowo-widokowa. Budynek dworcowy pełni funkcje mieszkalne, podobnie jak interesująca wieża wodna. Tuż przed wejściem wyzwolicieli, ludność niemiecka opuściła miasto ostatnimi pociągami… Ci, co zostali, przeżyli gehennę.