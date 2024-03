Dla takich widoków warto wstać skoro świt. Tatry widziane z Malnika

Artur Królikowski to zaprzyjaźniony z redakcją „Gazety Krakowskiej” fotograf oraz mieszkaniec Muszyny. Nie raz, dzięki jego zdjęciom, mogliśmy odkryć wspaniałe oblicze sądeckiego uzdrowiska. Na Malnik „zabierał” nas wiele razy, a każdy z nich, to porcja wspaniałych widoków.

Nie inaczej było w poniedziałek, 25 marca. Wszyscy, którzy wstali jeszcze przed wschodem słońca, by zdobyć szczyt Malnika w pierwszych promieniach, nie mieli czego żałować. Pogoda była idealna na podziwianie widoków. Choć miejscami zalegała jeszcze mgła, to dodawała ona klimatu. Przejrzystość powietrza była wprost idealna, by podziwiać z wieży widokowej i nie tylko słowackie Tatry.