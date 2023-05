Dofinansowanie na zakup auta. 20 najpopularniejszych samochodów z dotacją

Magia Tesli

Biorąc pod uwagę realizowaną od kilku miesięcy politykę cenową Tesli wyniki rankingu trudno określić mianem zaskakujących. Model 3 zajął pierwsze miejsce w zestawieniu, a Model Y- trzecie. Widać też bardzo dużą koncentrację zainteresowania użytkowników na tych dwóch modelach. Zgarnęły one w sumie aż 40% „głosów”, jakie użytkownicy Carsmile oddali na 20 najpopularniejszych aut elektrycznych, wyrażając chęć ich wynajmu. Pozostałe 60% „głosów” przypadło więc na 18 modeli elektryków z dotacją ujętych na dalszych pozycjach zestawienia Carsmile.

- Analizując wyniki decyzji zakupowych internatów poszukujących elektryka z dotacją, widzimy wyraźnie, że kierują się oni siłą marki Tesla. Ponieważ jednocześnie ta głęboko zakorzeniona w świadomości użytkowników marka agresywnie walczy o klienta ceną swojego produktu, zdołała uzyskać znaczącą przewagę, wręcz dominację rynkową, co jest ogromnym wyzwaniem dla konkurencji - ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Tylko auta z dotacją

Do zestawienia TOP 20 najbardziej poszukiwanych elektryków z dotacją mogły trafić wyłącznie samochody spełniające warunki programu „Mój elektryk” (jednym z nich jest cena zakupu wynosząca maksymalnie 248,25 tys. zł brutto w przypadku przedsiębiorcy mającego prawo do odliczenia 50% VAT). Do spełnienia tego warunku wystarczało jednak, aby przynajmniej jedna z wersji silnikowej/wyposażenia danego modelu była dostępna z dotacją.