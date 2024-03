TOP 10 najczęściej kradzionych samochodów w Polsce. Masz jeden z nich? Lepiej uważaj gdzie parkujesz. Dla złodziei te auta to gratka!

Raport SAMAR – tyle samochodów zostało skradzionych w Polsce

Analitycy Instytutu badawczego SAMAR jak co roku przeanalizowali dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie wyrejestrowań pojazdów ze względu na kradzież. Z analizy wynika, że w Polsce w roku ubiegłym skradziono dokładnie 5 646 samochodów. Jest to 8,3% mniej, niż w 2022 roku. Z danych wynika także, że kradzieże samochodów w ostatnich latach ustabilizowały się na średnim poziomie 6-7 tysięcy aut rocznie. Może wydawać się, że to dużo, ale biorąc pod uwagę rekordowy rok 1991 kiedy łupem złodziei padły aż 71 tysiące samochodów, w ostatnich latach widać ustabilizowanie na relatywnie niskim poziomie.